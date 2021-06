KUULA | Liis Lemsalu ja Stefani ühisest singlist ilmus akustiline versioon: vürtsi lisab Armeenia rahvuspill dudukk 

Loos teeb kaasa ka Eesti-Ukraina laulja ja tromboonimängija, ansambli Svjata Vatra juht Ruslan Trochynskyi, kes mängib seal Armeenia rahvuspilli dudukk.



Kui originaali produtsendiks on Vallo Kikas, siis akustilise versiooni aitas stuudios kokku mängida Gevin Niglas. Suvehõnguline ja tantsuline lugu on saanud nüüd endale uue helgema kuue, mis on ideaalseks kaaslaseks rahulikumatel suveohtutel.



Loo sõnade autor on Liis Lemsalu ja ta toob välja, et „Doomino“ akustiline versioon on muusikaliselt originaalist palju paljam ja õrnem ning loo tekstil on nüüd veelgi kandvam roll kui enne. „Vürtsi lisab kindlasti Armeenia rahvuspill dudukk, mis annab sellele muusikalisele tervikule veel värvikama vormi,“ lisab Liis.