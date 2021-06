FILMISAADE „DUUBEL“ | See õudukas mõrtsukast, kelle sees elutses deemon, põhineb päris elul! 

Õudusfilmide seeria „Kurja kuulutamine“ on jõudnud oma kolmanda osani. Päris maailmaski eksisteerinud paranormaalsete nähtuste uurijad Ed ja Lorraine Warren on sel korral vastu astumas õige kummalisele juhtumile. Nimelt leiab Ameerikas aset mõrv, mille sooritaja väidab, et tema sees oli peidus deemon!