GALERII | Näitleja Tõnu Kilgas saadeti viimsele teele  

Tõnu Kilgas sündis 13. augustil 1954 Tartus. Tema ema Ellen Kaarma ja isa Lembit Mägedi olid Vanemuise teatri näitlejad. Kilgas on öelnud, et ta oli väiksest peale kogu aeg teatri juures.

Ta on mänginud muuhulgas filmides „Stereo„, "Inimene keda polnud", "Rahu tänav", "Need vanad armastuskirjad". Eesti Televisiooni menusarjas “Õnne 13“ mängis Harri Ahvenat aastast 1993. Aastatel 1970–1974 oli Tõnu Kilgas ansambli Fix solist ning oli kauaaegne Viru Varietee solist.

1993. aastast kehastab Tõnu Kilgas seriaalis „Õnne 13“ Harry Ahvenat. Sarja endine stsenarist Teet Kallas rääkis aastate eest Õhtulehele, et ta oleks stsenaariumisse äärepealt kirjutanud Kilgase ja Hedvig Hansoni lembestseeni. Viimane kehastas Georg Sumbergi armukest, ent Kallas tahtis panna teda ka Ahvenaga liini ajama, kuni sai üht raadiosaadet kuulates juhuslikult teada, et Kilgas ja Hanson on isa ja tütar.