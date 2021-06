KUULA! Ikevald ja Rein Rannap taaselustasid Ruja loo: olen poja üle uhke 

Rein Rannap aitas kaasa uustöötluse lõpufaasis. Tegemist on üle pika aja esimese eestikeelse looga Ikevaldi repertuaaris ning selle teeb veelgi erilisemaks see, et ta isa on loo meloodia, mis nüüd küll on tugevalt muudetud, autor.

Lugu on salvestatud Ikevaldi bändiga Ike Rann, milles ta laulab, Jaan Varts mängib kitarri, Valdur Viiklepp basskitarri ning Sten Loov trumme. „Mingis mõttes võiks öelda, et see on üks keerulisemaid salvestusi, mida siiani olen teinud, sest tegemist on esimese looga, mille kaasprodutsent olen ning tahtsin anda endast parima“ ütleb Ikevald. Loo aitas produtseerida Ikevaldi hea sõber Tõnis Noevere, kes on roki maailmas lisaks muule tuntud ka kui Metsatöllu trummar.