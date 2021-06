Väike prints Charles oleks äärepealt oma ema krooni katki teinud! 

Kui Ducas Lady Anne'ilt küsis, kas ta on kuninganna krooni kunagi endale pähe passinud, vastas too: „Mina ei söandanud seda puudutada. Ei-ei, see oli täiesti püha. Aga prints Charles sai sellele küüned taha, kui me tagasi Buckinghami paleesse jõudsime - ma ei mäleta, kui vana ta oligi.“ Troonipärija oli toona neljane. „Kuninganna võttis krooni peast, pani lauale ja prints Charles suundus kohemaid selle poole. Ja me kartsime, et ta pillab selle maha! Mõtlesime: „Heldeke, oleks see vast halb enne.“" Õnneks haaras vist mu ema õuedaamina krooni ja võttis selle Charlesi käest ära.“