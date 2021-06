Tütrele neitsinaha kontrolli korraldavat räpparit ja tema naist süüdistatakse kümnete naiste uimastamises ja kuritarvitamises 

Fox Newsi teatel uurib Los Angelese politsei anonüümseks jääda sooviva naise väiteid, et T. I. (õige nimega Clifford Joseph Harris jun) ja tema naine Tameka „Tiny“ Harris uimastasid ta 2005. aastal ning kuritarvitasid teda hotellitoas seksuaalselt. Naine töötas enda sõnul ostukeskuses reklaamijagajana, kui ta Harriste pilku köitis. Nad kutsusid neiu samal õhtul ööklubisse aega veetma. Naine jõi enda sõnul kaks drinki, seejärel pakkunud Tameka talle lonksu oma joogist. See pidi olema mingi uimastava ainega segatud, sest väidetav ohver kaotas vastupanuvõime ning Harrised koorisid ta hotellitoas paljaks ja rahuldasid tema kallal oma himusid.

Juhtumiga tegelev advokaat Tyrone A. Blackburn kinnitas, et kui süüdistused avalikuks said, on üle 30 naise Harriste pihta samasuguseid süüdistusi esitanud. Juhtumid on pärit ajavahemikust 2005-2018.