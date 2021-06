Bondi-beib hävitas iluprotseduuridega oma näo ja dieediga oma tervise 

„See kõik rikkus mu välimuse. See on mu elu suurim viga.“ Ekland on mõistnud: enne süste tehtud fotodel nägi ta hea välja. „Saan sellest alles praegu aru. Toona ma seda ei näinud.“

Aastaid tagasi on Ekland tunnistanud ka seda, et rikkus dieediga oma tervise. „Kui muutud dieedihulluks, lõpetad luuhõrenemisega nagu mina," ütles 17aastaselt modellitööd alustanud naine. Eklandil pole kahtlust, et tema osteoporoosis on süüdi omaaegne kirglik dieedipidamine. „Pidasin end paksuks ja alustasin teismeeas hullumeelseid dieete.“