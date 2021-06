HÜVA NÕU | Õnnekoolitaja Dalí Getter Karat: elu on mäng ja sa võid taotleda kõike, mida hing ihkab! 

Õnnekoolitaja Dalí Getter Karat sõnab, et taotlusel, palvel ja soovil on suur vägi. Näiteks saab taotleda, et mõni üritus, õhtu, koosolek või päev läheks sujuvalt, meeldivalt ja mõnusalt. Taotleda saab ka mugavustsoonist väljaminekut, kasvamist, proovilepanekut, küllust, uusi sõpru või armastuse leidmist.

Taotluse võiks teha enne iga suuremat asja, et kõik läheks hästi ja sulle sobivas suunas. Dalí Getter korraldab näiteks ka 30-päevast õnnelikkuse väljakutset, kus osalejad pühendavad ühe kuu õnnele, et muuta terve oma ülejäänud elu õnnelikumaks.