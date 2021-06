GALERII | Grete Paia: kui inimeselt midagi iseenesestmõistetavat ära võtta, hakkab ta asju rohkem hindama 

Grete Paia singliesitlus Foto: Loreen Pulk

„Ma olen tohutu ülemõtleja. Mul on kogu aeg mure, et äkki kellelegi ei meeldi või midagi on puudu. Õnneks videotiim oskas väga hästi mind maha rahustada,“ ütleb Grete Paia, kes andis välja uue singli ja muusikavideo nimega „Manna“.