SUUR SAAVUTUS! Eesti osalusel valminud mängufilm pääses Cannes’i filmifestivali põhivõistlusele 

„Alustasin selle projekti arendamist 10 aastat tagasi ja ei osanud tõesti ette näha, et me maandume lõpuks maailma tippfestivali võistlusprogrammi,“ rõõmustas produtsent Riina Sildos. „Ilmselt võib tsiteerida klassikuid – järjepidevus viib sihile. Olen siiralt õnnelik, et meil õnnestus just sellel aastal pääseda autorikino absoluutsesse tippu, kui konkurents on kõige tihedam. See on Eesti kinotegijate hindamatu saavutus,“ ütles produtsent.

Eesti Filmi Instituudi (EFI) juht Edith Sepp sõnas, et Eesti osalusega filmi pääsemist maailma ühe mainekama filmifestivali põhiprogrammi ei saa kuidagi alahinnata. „See on erakordne saavutus ning tunneme siirast heameelt meie filmitegijate rahvusvahelisest edust. Filmi Eesti-poolsel tootjal on hea nina leida õigeid projekte, antud juhul on tegemist tugeva Soome režissööriga, kes oma eelmise filmiga võitis Cannes’i kõrvalprogrammi,“ kiidab ta.

Eesti pani „Kupee nr 6“ valmimisele õla alla juba siis, kui projekt oli alles algstaadiumis, sest Eesti osalus projektis oli märkimisväärne – alates stsenaristidest kuni meeskonnani. EFI peaprodutsent Piret Tibbo-Hudgins lisas, et filmi toetati kerge südamega, sest selle visuaalia oli pööraselt huvitav ja stsenaarium äärmiselt tundlikult kirjutatud. „Olulisel kohal olid värvid, õhustik ja rütm, mis viisid lugeja täiesti erakordsesse loomaailma. Pealtnäha vaatas siit vastu reaalsuse absurdsus laial ja tragikoomilisel skaalal, sisemiselt võis tajuda kahe tegelase hapraid püüdeid teises iseennast ära tunda. Eesti loominguline osalus filmi valmimisel on väga kaalukas,“ rääkis Tibbo-Hudgins.

„Kupee nr 6“ („Compartment Nr 6“) tegevus toimub 1990ndatel aastatel, mil soome arheoloogiatudeng Laura pageb oma ummikusse jooksnud elu eest rongiga Moskvast Murmanskisse. Rongis on ta sunnitud jagama kupeed vulgaarse venelasest kaevuri Vadimiga. Neiule ootamatult hakkab noormees talle ajapikku meeldima, sest mehe karmi kesta all on samuti lihtsalt üks haavatud hing. Lõpuks ei oska kumbki leitud lähedusega midagi peale hakata ja nad lahkuvad hüvasti jätmata.

Film valmis Soome, Eesti, Venemaa ja Saksamaa koostöös. Filmi peaprodutsent on Jussi Rantamäki (Aamu Film Company, Soome), kaastootjad on Riina Sildos (Amrion OÜ, Eesti), Natalia Drozd (CTB Film Company, Venemaa) ja Jamila Wenske (Achtung Panda! Media GmbH, Saksamaa). Filmi peaosades on Seidi Haarla (Soome) ja Yuriy Borisov (Venemaa). Filmi režissööri Juho Kuosmaneni eelmine film „Kõige õnnelikum päev Olli Mäki elus“ võitis 2016. aastal Cannes’i filmifestivali kõrvalprogrammi „Un Certain Regard“. Filmi stsenaarium on inspireeritud Soome kirjaniku Rosa Liksomi samanimelisest romaanist.

Lisaks stsenaristidele ja kaasprodutsendile on meeskonnas Eesti poolt veel kostüümikunstnik Jaanus Vahtra, grimmikunstnik Liina Pihel, režissööri 1. assistent Ralf Siig, režissööri 2. assistent Maria Kljukina ja Eesti-poolne tegevprodutsent Anneli Savitski.