ARMSAD FOTOD | Lauri Pedaja näitab tütrekest: oleme kokku kasvanud ja teineteist tundma õppinud 

Lauri kirjutab, et see kuu on läinud nii kiiresti, kuid samas on olnud emotsioone terve aasta jagu. „Oleme kokku kasvanud, teineteist tundma õppinud ja oi-oi-oi kui palju Aria mulle õpetanud on.

Peamiselt kannatlikkust ja seda, et mul ei ole mõtet plaane teha, Arial on niikuinii teised plaanid,“ sõnab ta.

„Hirmsasti juba ootan, et ta kasvaks suureks ja saaksin temaga vestlusi pidama hakata, kuid samas ma ei taha üldse, et ta veel suureks kasvaks,“ mõtiskleb Lauri ja sõnab, et neil käib kodus iga päev, tund, minut ja sekund, et sellest pisikesest preilist kasvaks badass-naine, kes on enesekindel, mõistev, salliv, teab oma väärtust ja oskab enda eest seista.

Muuhulgas kiidab Lauri oma kaaslast Gethelit. „Ta on lihtsalt nii imeline kaaslane mulle ja parim ema, keda tahta meie tütrele.“

„Lapse sünd on täielik ime ja kõik emad tõelised kangelased,“ õhkas värske isa Lauri kuu aega tagasi, kui kihlatu Gethel tõi ilmale paari esimese lapse, kes sai nimeks Aria.