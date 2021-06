Heidi Klum peab oma lihase isaga isevärki põhjusel kohtulahingut 

Illtalehti teatel madistavad 48aastane sakslanna ja tema 75aastane isa Heidi vanima lapse ja ühtlasi kaubamärgi pärast. Nimelt on Klumi ja vormeliboss Flavio Briatore kunagise põgusa armuloo viljana sündinud Leni (17) tõusev täht modellitaevas. Vanaisa Günther tegi sel kevadel ootamatu sammu: ta registreeris Leni nime ja tüdruku hüüdnime Mausekatze ehk Hiirkass Euroopas kaubamärgina. Niisiis otsustab vanaisa, millal Leni nime võib reklaamiks kasutada.

Kuid Heidit ajab see raevu ning ta nõuab kohtu kaudu tütre nime kaubamärki endale. Kui Günther Klum rikub kolmandate osapoolte õigusi, ähvardab teda 250 000 euro suurune trahv või pooleaastane vanglakaristus, seletab Heidi advokaat väljaandele Bild.

Vanaisa Günther väidab, et kaubamärgiõigus kuulub talle, sest Leni sai nime Güntheri ema järgi. Veel toonitab vanaisa, et on pere kaubamärgiõiguste eest alati hoolt kandnud. Iltalehti teatel tegi ta seda 2019. aastani, mil Güntheri ja Heidi suhted jahenesid. Samal aastal abiellus supermodell noore rokkari Tom Kaulitziga ansamblist Tokio Hotel.