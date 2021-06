Suri omaaegse menusarja "Peyton Place" näitleja Robert Hogan 

New York Timesi teatel suri Hogan oma kodus Maine'i osariigis kopsupõletiku tüsistustesse. Kaheksa viimast aastat oli ta põdenud Alzheimeri tõbe.

Ka näitelaval hiilanud Hoganit jääb leinama abikaasa Mary, kellega ta oli abielus ligi 40 aastat. Varasemast abielust on näitlejal kolm last, kes on teinud ka kahekordseks vanaisaks.