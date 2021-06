VIDEO ja GALERII | 39 aastat järjest: tantsuansambel Kuljus tantsis lastehaiglas olevatele lastele 

„Võtsime 39 aastat tagasi endale sellise heategevusliku tegevuse, et 1. juunil võiks ju keegi tulla siia haigla hoovi peale nende laste rõõmuks, kes on sattunud haigla akende taha ja nendele korrustele,“ räägib TTÜ tantsuansambli Kuljus juhendaja Marina Kuznetsova. Kuljus on juba 39 aastat järjest lastekaitsepäeval rõõmustanud Tallinna lastehaiglas viibivaid lapsi haigla hoovis tantsimisega.