IGOR VOLKE „X-TOIMIKUD“ Ufo-jaatajate arv kasvab – nende hulgas on teadlasi, sõjaväelasi ja isegi Barack Obama 

„Ufoloogias on toimunud ja toimumas arvestatavad muudatused. USA sõjavägi ja luure on viimastel aastatel avaldanud materjale anomaalsetest nähtustest, mis ei anna enam võimalust ufoteemat marginaliseerida või naeruvääristada,“ märgib Igor Volke. Kui varem tuli ufodest rääkides rakendada ranget enesetsensuuri, et mõistlike inimeste silmis mitte lolliks jääda, siis viimasel ajal on erinevate ufoavaldustega tulnud välja autoriteetsed ja usaldusväärsed allikad, alates tipp-poliitikutest ning lõpetades luurebossidega.