GALERII FINAALIST| „Naabrist parema“ 9. hooaja võitjad Merill ja Asko: oleme uhked, et me üldse lõpuni vastu pidasime

Saates „Naabrist parem" kuulutati kolmapäeva õhtul välja hooaja võitjad, kelleks olid 31aastased Merill ja Asko, kes elavad Tallinnas ja nimetavad end Huntideks Kriimsilmadeks. "Me oleme väga õnnelikud. Mul oli soe tunne, aga samas väga paljud sotsiaalmeedia like´d ja kommentaarid ikkagi mõjutavad seda sooja tunnet. See tuli ja läks, tuli ja läks. Me hoidsime positiivset meelt,“ räägib Merill pärast võidu väljakuulutamist.

Finaalisaate alguses seati neli paari pingeritta rosettide arvu järgi ning sellele liideti ka televaatajate hääled. Superfinaali jõudsid lisaks Merillile ja Askole ka Diana ja Hannes, kelle hääled löödi kõik aga taas nulli. Võidupaar Merill ja Asko võtsid publikuhäälte kogumiseks appi sotsiaalmeedia. „Mina andsin hagu ikka täna. Ma ainult telefonis olingi," ütleb Merill, kelle sõnul Asko tegeles helistamisega ja tema sotsiaalmeediaga. "Kõik Facebooki grupid otsisin üles, kuhu vähegi postitada. Kõik sõbrad ja ikkagi Instagrammis inimesed. Otsisime kõik oma toetajad üles,“ räägib Merill.

Asko telefoni limiit sai aga täis. „Finaalis ma ei saanudki enam ise helistada," räägib Asko. "Ma pean paluma vist sõpradelt vabandust, et ma neid lihtsalt pommitasin. Tuimalt ütlesin, et ma palun vabandust, aga asun kohe asja kallale ja number on selline. Küta nii palju kui saad.“

Merill ja Asko arvavad, et võidule võis kaasa aidata ka see, et olid saates nemad ise. „Sa ei saagi olla keegi teine. Kui sul ikkagi selline väsimus mingi hetk peale tuleb ja sul kõik kardinad kukuvad. Kõik emotsioonid on valla ja oledki nii nagu oled,“ räägib Asko.

Naabrisaates pannakse paaride suhted tugevalt proovile, aga tunnistavad, et on terviku üle uhked. „Ma olen uhke selle üle, et me lõpuni vastu pidasime," naerab Merill. "Siin oli ikkagi neid murdehetki palju. Veel viimase saate hommikul me peaaegu jalutasime siit ruumist ära. Ei saa öelda, et lihtne oleks olnud,“ mõtiskleb Merill.

Vaatamata magamatusele ja söömata olemisele tuli leida põhjus, miks asjaga lõpuni minna. Merilli hoidis tegutsemas lootus. „Inspiratsiooni andis ikkagi see lõpp. Mind innustas ikkagi see lootus, et äkki me ikkagi saame selle endale. Ei tohi püssi põõsasse visata,“ sõnab Merill.