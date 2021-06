Uuesti jooma kukkunud Kelly Osbourne kummutas päevas alla mitu pudelit alkoholi 

2017. aastast kaine teletäht rääkis „Red Table Talki“ saates, et oli kogu pandeemia väitel suutnud alkoholist eemale hoida. Siis aga märkas Kelly meest ja naist, kes basseini kõrval klaasikest šampanjat nautisid. „Mõtlesin: „Oi, mina võin ju ka seda teha!“„ rääkis Kelly (36) saates. „Ja järgmisel päeval võtsin ma kaks klaasi ja ülejärgmisel juba pudelite kaupa.“

Kui saatejuht Willow Smith palus täpsustada, kas Kelly tõesti üksinda mitu pudelit alkoholi pruukis, vastas too: „Jaa. Ma ei suutnud end tagasi hoida.“

Varasemas „Extra“ intervjuus tõdes Kelly: „Ma olen sõltlane.“ Ta oli arvanud, et kuna ta on suutnud nii kaua kaine olla, võib ta tavalise inimese kombel alkoholi pruukida. „Aga selgus, et ei saa ja minust ei saa kunagi tavalist inimest.“