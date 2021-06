Suri ravitseja ja nõelraviarst Olaf Leif 

Kahjuks ei pidanud ravitseja ja hinnatud nõelraviarst, paljusid patsiente oma oskustega aidanud Olaf Leifi tervis enam vastu – perekond kinnitab, et Olaf Leif lahkus meie seast laupäeval, 29. mail. Teda on sotsiaalmeedias meenutanud laulja ja muusik Tõnis Mägi, kunstnik Kristina Viin, orientalist Sirje Penjam jpt.

Ingrid ja Arnold Rüütli lapselapsed Helena Mandala Kopamees ja Maria Leif andsid jaanuaris sotsiaalmeedias teada, et nende isa, tuntud ravitseja Olaf Leifi tervis on halvenenud ning lapsed vajavad abi isa hooldekoduarvete tasumisel.

„Detsembris viidi isa haiglasse, kuna jalas tekkinud põletik osutus ohtlikuks. Seetõttu tehti talle mitu veresoonkonna operatsiooni, et veene laiendada. Haiglas tabas teda ka tugev infarkt. Vaatamata veresoonte laiendamisele tuli tal siiski amputeerida (tänase seisuga) õnneks vaid paar varvast. Kuid kõigele vaatamata on Leifi seisund halb ning üksi ta kahjuks enam toime ei tule. Tegelikult vajab ta igapäevast professionaalset hooldust, ravimeid ja soojust. Meil on kõigil kahju, et asjad on nii kaugele läinud. Üksi ta enam Võrumaal hakkama kuidagi ei saa. Seega oleme ülimalt tänulikud, kui saaksite toetada nii ühekordselt kui ka igakuiselt meie pingutusi isale paremat elu pakkuda ja ta loodetavasti taas oma jalgadele aidata,“ kirjutati siis.

Lõunaleht on kirjutanud, et Olaf Leif oli väidetavalt ainukene nõelravija Eestis, kes on saanud vastava hariduse Hiina ülikoolist. Juba tema esivanemad olid nõelravijad ning vanaisa oli mandžuurlane. Omal ajal, kui Leif töötas Tartu linna polikliiniku loodusravikabineti juhatajana, tungles tema ukse taga iga päev 50–60 inimest.