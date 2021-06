PIMESTAV VAATEPILT: Kylie Jenner hullutab oma fänne peaaegu olematute bikiinidega 

Kardashiani klanni noorim liige Kylie poseeris tillukestes heegeldatud bikiinides, mille hind on New York Posti andmeil 342 dollarit. Firma Alameda Turquesa bikiine katavad võltspärlid. Firma kinnitab, et Portugalis käsitsi valmistatud bikiine on vaid ühte mõõtu, kuid mudel sobib ükskõik millisele suurusnumbrile.