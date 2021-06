Marian Võsumets oma debüütfilmist: see esindab feministlikke väärtusi, mille juurdumiseni läheb Eestis veel aega 

„Ei olnud päevagi, kus ma oleks kahelnud, kas selle materjali avalikustamine on vajalik või mitte – kui see kõnetas mind, siis kõnetab ka teisi. Küsimus oli, mis on kõige parem formaat,” räägib Marian Võsumets oma debüütfilmi loomisest. „Keha võitlust“ on võimalik näha Eesti kinodes ja samuti müüdi film ka USA ja Kanada turule.