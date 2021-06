Kethi Uibomägi esimene kogemus otsesaate juhtimisega: katsu tõsiselt rääkida, kui tunned, et sääsk sind otsaeest imeb 

„Nipet-näpet, kosmeetilised asjad on, mida saab veel paremaks teha. Ma ei julge ära sõnuda, kuid tunne on selline, et kuidas ma varem seda teinud pole,“ ütleb Kethi, et imestab isegi, et ta alles nüüd otsesaate kogemuse saab. „Mulle väga sobis. Tundsin end küll ärevalt, aga mugavalt. Marek Lindmaa on nii kogenud saatejuht ja ma ei kartnud üldse, et äkki midagi juhtub. Marek on lihtsalt nii professionaalne, et temaga on meeldiv koos töötada,“ kiidab Kethi kaassaatejuhti.