GROMi festival kolis Koplist Lasnamäele, üles astub ka Tommy Cash 

Esimeste väljakuulutatud artistide hulgas on veel krautrocki grupp Gnoomes Venemaalt, industriaalne post-punk projekt AKLI Leedust ning kohalikud kangelased Zahir ja Bible Club. Festivali programm täieneb jooksvalt, lisanduvad ka eel- ja järelsündmused. Festivali asukoht Kivila pargi näol võimaldab festivalil lisaks muusikaprogrammile pakkuda ka muid lisategevusi terveks päevaks - ekstreemspordivõistlust, lauamänge, võimalust tutvuda kohalikke maitsetega ja mõnusat olemist rohelises keskkonnas. See on suurepärane võimalus tutvuda Lasnamäe eluoluga päikselisel päeval linna ühes suurimas pargis.



„Meil on erakordselt hea meel lõpuks välja hüüda GROMi esimesed artistid. Vähemalt sama hea meel on, et leidsime võimaluse korraldada festival Kivila pargis – Lasnamäe on atraktiivne ja põnev koht, kõikide oma eripäradega, kus ei ole siiani sellist festivali tehtud ja meil on ülihea meel pakkuda linnaelanikele võimalust tulla sinna oma aega veetma muusika saatel. Väljasõit Kivila parki on selge vaheldus tavapäraste sihtkohtadega võrreldes,“ ütleb festivali peakorraldaja Roman Demtšenko.



Lasnamäel toimuva regionaalse ambitsiooniga linnafestivali peaesinejaks sobib ideaalselt Tommy Cash. Tema videoid saadab globaalne edu, „Winalotot“ on Youtube’is vaadatud ligi 13 miljonit korda ning tal on Instagramis enam kui 800 000 jälgijat. Hiljuti andis artist välja lühialbumi „Moneysutra“, mille jaoks tehti koostööd maailma eri paigust pärit staaridega – Diplo, $suicideboy$, Bones, Riff Raff ja Eldzhey. Nüüd ootab teda peagi maailmatuur, sh hulgaliselt kontserte USAs, ning sama nõutud on ta Venemaal ja endistes idabloki riikides. GROM on Tommy Cashi selle suve ainus Tallinna kontsert ning esitlemisele tuleb sügisel ilmuv uus album.



„Mul on hea meel, et Lasnamäed on hakatud avastama kultuuripaigana ja teadvustama meie linnaosa väärtust. Loodan, et Lasnamäe rohelises vööndis asuv Kivila ehk Tondiloo park muutub populaarseks sündmuste läbiviimise paigaks eri muusikamaitsega inimestele. Mõistagi on tegemist väljakutsega korraldajatele – et sellistes kohtades suuri sündmusi läbi viia, tuleb osata leida ühine keel kohaliku kogukonnaga. Oluline on, et sündmus kujuneks mitte ainult peoks kontserdi külastajatele, vaid leiaks oma koha ka kohalike südameis,“ kinnitab Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.



Festival korraldatakse vastavalt augustis kehtivatele ürituskorraldus- ja mahupiirangutele. Festivali piletid on saadaval festivali kodulehel ja Ticketeris ning nende kogus on piiratud.