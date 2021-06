HÜVA NÕU | Sul on hirm läheneva operatsiooni ees? Arst selgitab, millised on patsientide suurimad hirmud enne operatsiooni ja kuidas neid maandada 

Bariaatria- ja kõhuseina rekonstruktiivkirurg dr Martin Adamson sõnab, et patsientide hirmud enne operatsioone on üsna tavapärased. Küll aga ei ole tema oma tehtud ligikaudu 4000 operatsiooni puhul näinud ühtegi rasket tüsistust seoses narkoosiga. „Tänapäeval on anesteesia ja intensiivravi väga heal tasemel ning tõenäosus, et haige operatsioonilaual sureb, kaduvväike,“ selgitab ta.

Üks suurimaid hirme on seotud narkoosiga

Dr Adamson toob välja, et üks suurimaid hirme on patsientidel narkoosi osas – kas ärgatakse pärast narkoosi üles? Osa patsiente kardab ka allergiliste reaktsioonide tekkimist ravimitele ning seda, et keset operatsiooni võidakse üles ärgata.