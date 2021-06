Jaak Printsi tõrjutakse lavakooli juhi kohalt. „See on skandaal, sest ta sai väga hästi hakkama ja tahtis jätkata.“ 

Sel kohal jätkamiseks temaga aga lepingut ei pikendata, millest kirjutas 26. mai Päevaleht. Prints ütles lehes, et see oli rektor Ilja ainuisikuline otsus, viimane aga selle väitega ei nõustunud. „Ametlikku konkurssi välja ei kuulutatud ja rektor oma käskkirjaga mitmeks tähtajaks inimest määrata ei saa,“ pareeris Ilja, miks Prints lavakunsti osakonna juhina ei jätka. Lisades, et see oli EMTA akadeemilise komisjoni otsus, et teatud osakondades ei tehta konkurssi, ja et seda küsimust on arutatud ka lavakunsti osakonna õppejõududega. Kes konkreetselt akadeemilisse komisjoni kuuluvad ja kes on õppejõud, kellega rektor Printsi personaalküsimust arutas, on jäänud akadeemia siseasjaks ning nendele küsimustele ei saanud Õhtuleht vastust ka pärast mitmekordset üle küsimist, nagu saab lugeda allpool intervjuust Ivari Iljaga.