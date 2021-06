Endine "Cosby Show'" lapstäht on 12 kilo alla võtnud 

Raven rääkis, et on alla võtnud 28 naela ehk 12 kilo. „Sa oled vapustav, kullake,“ ütes Maday (33). „Sa oled nii tubli.“

Dieedile pandi Raven esmakordselt juba seitsmeaastaselt. Hiljem Disney firma komöödiasarjas "That’s So Raven" ja teinimuusikalis "The Cheetah Girls" laineid löönud näitlejatar rääkis kuus aastat tagasi jutusaates "The View", et tal ei lubatud võtteplatsi külluslikult Rootsi laualt midagi süüa, isegi ühtainsat soolakringlit mitte.