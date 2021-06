MEENUTADES MARKO MÄGI: „Ta võis olla selline vaikne poiss, aga laval alati plahvatas ja läks keema.“

Juur võtab endaga luuletaja loomingust kaasa Mäe esimese luulekogu „Maitsestatud kanad". "See kanade raamat oli tal väga hea,“ ütleb Juur.

„Mõnes mõttes on nii, et inimene saab oma eluteed suunata ja keerata, aga vahepeal see mitte suunamine on ka otsus. Marko lasi asjadel minna. Marko oli Marko. Marko oli inimene, keda on hea mäletada,“ meenutab Juur.

Mart Juur Foto: Erki Pärnaku

Krister Kivi: nüüd on üks ajastu lõplikult läbi

Krister Kivi tõdeb esmalt, et väga suur osa olulisi kultuuriinimesi, kellega Eesti Ekspressis (1996-2020) töötades kokku puutus, on surnud. Kalev Kesküla, Liis Pajupuu, Tõnu Kaalep, Sergei Stadnikov, Vahur Afanasjev ja nüüd ka Marko Mägi. „Ei tea, miks just nemad läksid nii ruttu ja spekuleerida ei taha praegu niisamuti, kuid eks üldistada võib, et nii-öelda supertoimetused ei soosinud vaba vaimu, ei hoidnud neid, kes ettenähtud tempos ei skoorinud. Marko aeg-ajalt siiski Ekspressi veel tuli, tuli justkui mingist vanast armastusest selle lehe vastu – ja küsis siis alati, et ega mingit nalja või pulli pole saanud. Enamasti jäin jänni, sest polnud elus enam mingit nalja, üks töö ajas teist taga. Markol kui vabal inimesel tundus naljade jaoks palju rohkem aega olevat. See ongi ajakirjanduse puudus: ta võtab aja ära neilt, kes temaga tegelevad,“ räägib ta.

„Marko, mul on nii piinlik ja kahju, et ma polnud mingi normaalne sõber. Et polnud mahti alati korralikult vastata, kui sa vahel harva midagi Messengeris kirjutasid, mõne laulu lingi saatsid või kord isegi rattaga sõitma kutsusid. Alati tundus, et see paari sõnaga vastamine või pöidlamärgi tegemine on piisav; alati tundus, et pole aega. Aga aega ju on. Lihtsalt ühel hetkel pole enam teisi inimesi, pole neid, kellele aega pühendada - või siis ajavõtjat ennast,“ lisab Krister.

„Nüüd on üks ajastu lõplikult läbi; ajastu, mis jääb pigem mällu kuraasika ja muretuna, hommikupoolsena, rõõmu- ja naljaküllasena, pärisinimeste kesksena. Mitte et selles poleks olnud häda ja viletsust: kindlasti oli, oli kõigil ja aina rohkem aja möödudes. Kuid ühte ehk saame teha, arvestada seda, mida Marko, kes Dylan Thomase vaimule vastavalt kindlasti vaguralt lahkesse öösse minna ei tahtnud, veebruari lõpus kirjutas. Ta kirjutas nii: „Tere, Krister. Mulle ei meeldi kui surnud inimeste FB kontosid kustutatakse. Nad ju ise ei tee seda. Ühe mu väga noore sõbranna konto kustutas tema perekond, ilmselt õde päevapealt, teada saades tema enesetapust. Sünnipäevaks on küll vähe imelik õnnesoove saata, aga konto võiks alles jääda. Et mõni küünal panna mõnel tähtpäeval.“,“ jutustab Krister Kivi.