PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 5. juuni 

Äriasjad edenevad jõudsalt, ehk õnnestub sul mõnda konkurenti edestada. Tähtis on ka see, et su kõrval oleks kõige nutikamad ja edumeelsemad koostööpartnerid.

Trumbid on sinu käes. Sul on nii palju jõudu, et kellelgi teisel on sisuliselt võimatu sulle vastu töötada. Tee otsustavaid muudatusi pidades silmas pikemat perspektiivi.