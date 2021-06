NATURAALNE NAINE: Kate Winslet keelas seksistseenis oma kõhuvoldikest ära retušeerida 

Winslet kehastab HBO sarjas Mare Sheehani nimelist uurijat ning on rolli eest juba ohtralt kiita saanud. New York Timesi intervjuus rääkis 45aastane näitlejanna, et tõstis lärmi, kui režissöör Craig Zobel teda seksistseenis Guy Pearce'iga saledamana näidata tahtis. Kui Zobel kinnitas, et Winslet ei pea muretsema, punnis kõhuke lõigatakse montaaži käigus ära, prahvatas näitlejanna: „Vaata, et sa seda ei tee!“