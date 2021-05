Kurb! Carole Baskin ei tee „Tiger King“ jätkuhooajas kaasa: ütlesin produtsentidele, et nad kustutaks mu numbri 

Naisele ei meeldinud see, kuidas esimeses hooajas tema lugu esitleti, eriti oli naisele vastukarva, kuidas võeti pulkadeks tema abikaasa Don Lewise kadumine. „Tiger Kingi“ põhistaar Joe Exotic, kes vangis istub, on veendunud, et Carole söötis oma abikaasa keha tiigritele, ning mees ei hoidnud ka saates oma arvamust vaka all.

„Ütlesin, et nad kustutaks mu numbri. Kui mind korra lollitad, häbi sulle. Kui mind kaks korda lollitad, siis häbi mulle.“ Carole on rääkinud, et sai pärast saate eetrisseminekut roppe sõimukõnesid ja asi kestis suure hooga lausa kolm kuud. „Mina ei võtnud seda isiklikult, kuid see mõjutas väga minu tütart ja abikaasat,“ on ta rääkinud.