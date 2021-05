Hüpnotisöör Ants Rootslane: kord helistas inimene mulle südaööl ja hüppas telefonikõne ajal sillalt alla 

Ants andis terapeudiametile sõrme vaid 19aastasena, kui käis hüpnoosiseansil. Mingi hääl tema peas ütles hüpnoosiseansi ajal, et mees peab hakkama inimestega töötama. „Ma naersin selle peale. Olin 19aastane müügiinimene ja tahtsin saada tipppoliitikuks,“ meenutab ta. Kuidagi läks aga nii, et Ants läbis hüpnoosi baaskoolituse ja hakkaski inimestega tööle. „Mõtlesin, et saan hüpnoosikoolitust müügitöös ära kasutada.“ Natuke ta seda jõudis teha ka. „Mitteverbaalse hüpnoosi abil on võimalik inimesele mõtteid ilma sõnadeta pähe panna. Ma kasutasin küll seda oma töös ja tõin firmale suured tehingud, kuid see ei kahjustanud kedagi, sest inimestel oli seda teenust nagunii vaja.“