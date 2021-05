PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 1. juuni 

Palju õnne, Kaksikud! Algaval aastaringil on sul rohkelt jõudu, julgust ja tegutsemistahet. Sea uljalt eesmärke, lähtu iseenda vajadustest ning ära muretse selle pärast, mida teised arvavad. Küllap on sinu mõttevälgatused ja eesmärgid on uuendusmeelsed. Nutikuse ja originaalsusega saavutad edu, teenid ka tunnustust ja imetlust.