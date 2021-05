VÄRSKE KEVADPORTREE: Rootsi kroonprintsessi poeg on otsekui isa suust kukkunud! 

Kroonprintsess, tema abikaasa prints Daniel ning nende lapsed Estelle (9) ja Oscar (5) poseerivad oma kodu Haga lossi aias keset õitemerd, nagu suvistepühadeks avaldatud piltidel kohane. Tulevane kuninganna ja ülejäänud pere on sportlikus rõivas, lapsed ühtmoodi teksades-tagides.

Kuningakoja sotsiaalmeedias on fännid fotole ohtralt komplimente teinud. Mitmed märgivad, et poeg on otsekui isa suust kukkunud.