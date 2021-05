UUS KUUM MUUSIKAPAAR! Luisa Rõivas tegi noore räppariga ühise loo: saime salvestada, kui ta linnaloal oli 

Luisa ja Sämi – kodanikunimega Sam Schmidti – uus lugu kannab nime „Õnn on, et leidsin“. Duo lugu valmis koostöös Peter Põdra ja Allan Kasukiga. „Loo valmimine oli põnev, kuna Säm viibib hetkel kaitseväes ning kasutada tuli just seda vaba päeva, mil Säm linnaloa sai,“ ütleb Luisa ja lisab, et nad plaanivad loole ka videot, kuid selleks tuleb oodata, mil Sämi ajateenistus lõppeb.