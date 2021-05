Pedagoogist peakokk, kes on abielus ilmateatega 

Ka toorainesse suhtub Kristel üha säästlikumalt. Eelmisel aastal hakkas ta pakkuma üllatusnapsi ja kui varem oleks ta kolm-neli nädalat viinas ligunenud rabarberikestad ära visanud, siis nüüd serveerib ta neid ahvenafileega. „Üks mõrkjas ja hapukas tükike äsja praetud ahvenafilee juures viib kala täiesti teisele tasemele.“

Ürdid kasvatab Kristel suvekodus. Pakrilt toorainet väga võtta pole, küll kasvab seal palju metsikut piparmünti ja ka karulaugud korjab ta kevadel sealt. „Inimesed otsivad lihtsaid puhtaid maitseid, elamuse õhtusöögil loob eeskätt ümbrus. Aga tooraine kvaliteedis ma tõesti järeleandmist ei tee. Põhiliselt me praeme pannidega gaasigrilli peal ja nii algelises köögis mingit imet juba ei tee.“

Vaatamata kasinale köögitehnikale – õigemini selle puudumisele – on Toidukunsti õhtusöökidel aastaid pakutud jäätist. Tänu bensiinigeneraatorile on kohapeal külmik olemas, aga sooja ilmaga on Kurkses valmis tehtud jäätise saarele jõudmine isegi külmakastis riskantne ettevõtmine. Aga see on küünlaid vääriv mäng – musta seesamiseemne ja vahtrasiirupi jäätise retsepti on temalt väga palju kordi palutud, nagu teistegi roogade retsepte. „Meil ei ole menüüd laual, ma käin ja räägin iga laua juures, mis ja miks just nii sel päeval taldrikule sai – ja inimesed saavad küsida,“ kirjeldab Kristel ja tunnistab, et see on väga ajamahukas. Eriti kui pooled külalistest istuvad kahestes laudades. See-eest tekib päeva jooksul nii hea kontakt, et hiljem tunnevad inimesed ta tänaval ära. Ja vastupidi.

Kuidas algklassiõpetaja Pakrile keset heinamaad kokkama sattus

Üks Kristeli sõber tahtis 2015. aastal teha oma elukaaslasele üllatussünnipäeva. „Meie suvekodu on Kurkses ja me oleme Pakril palju käinud, nii ma pakkusingi, et teeme saarel, keset heinamaad. Pärast pidu ütles sõber, kes on ka suur ärimees, et see idee ei saa siia jääda, sa pead seda elamust ka teistele pakkuma,“ räägib Kristel, kuidas restoraniidee tema pedagoogipeas vaikselt hingitsema hakkas.

Järgmisel suvel panigi naine oma esimese suverestorani Väike-Pakril püsti. „Tegime seda ikka nii-öelda põlve otsas, ainult elukaaslasega kahekesi. See oli füüsiliselt väga raske, sest laudadel on valged linad ja me ei paku ühtki toitu ühekorranõude pealt. Igal hommikul viisime puhtad nõud saarele ja igal õhtul tõime mustad nõud tagasi. Lisaks laudadele-toolidele tuli viia ka bensiinigeneraator, sest seal ei ole elektrit. Kõik see tassimine hakkas tervise peale, aga oli ka vaimselt väsitav, sest inimesedki pidime ise üle viima,“ tõdeb loomult rõõmsameelne Kristel. Toidu tegemine moodustas ettevõtmisest toona ainult pisikese osa.