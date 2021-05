KES PÄLVISID TUNNUSTUSE? Vanemuise draamatrupp jagas kolleegipreemiaid 

Vanemuise kevadhooajale on tänaseks joon alla tõmmatud. Publikule suletuks jäänud teatriuste taga on kevadel valminud kaks uut sõnalavastust, Ferdinand von Schirachi „Terror„ (lavastaja Andres Noormets) ja John Priestley „Inspektor tuleb“ (lavastaja Jaanus Rohumaa), mis publiku ette jõuavad sügisel. 26. juunil algab Vanemuise suvehooaeg George Orwelli romaani „1984” lavaversiooni esietendusega Kammivabriku sündmuskeskuses, lavastajaks on Karl Laumets.