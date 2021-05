Arvukad naised süüdistavad koomik Ricky Gervaisi produtsenti seksuaalses ahistamises 

11 naist süüdistab briti tippkoomiku Ricky Gervaisi kauast produtsenti ja kaastöötajat Charlie Hansonit seksuaalses ahistamises. Hanson eemaldati kohemaid Netflixi seriaali „After Life“ tegijate seast. Gervais on enda sõnul šokeeritud.

Femalefirsti teatel said Netflix ja Briti filmi- ja teleakadeemia BAFTA anonüümkirja, mille teatel on üksteist naist süüdistanud produtsenti seksuaalses ahistamises. Soovimatud lähenemiskatsed on väidetavalt leidnud aset aastatel 2008-2015.