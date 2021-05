Maire Aunaste naaseb teleekraanile: „Jumal tänatud, et keegi julgeb anda uue võimaluse”  

Tartu maakohus mõistis Aunastele joobes juhtimise eest pool aastat vabadusekaotust tingimisi üheaastase katseajaga. Lisaks jäi ta kolmeks kuuks ilma juhtimisõigusest.

Teleajakirjanik ja endine riigikogu liige Maire Aunastele kirjutas oma sotsiaalmeedia kontol, et kahetseb tehtut väga. „Ma sain aru. Aga ei luba, et oma idiootlikku uudishimu ja iha elada suudaksin unustada ainult sellepärast, et ühe öö vangis olin. Ikka elan, ikka teen vigu. Loodetavasti mitte endiseid. Erakordselt piinlik selle kuue nädala taguse juhtumi pärast. 10-minutilise "katus sõitis ära" juhtumi tõttu kaotasin ma elus hetkega kõik,“ kirjutas Aunaste Facebookis.

Aunaste pöördus postituses oma vaenlaste poole: „Vabandan oma vaenlaste ees, et ikka olemas olen. Eks ma ise ka ole planeerinud lihtsamaid lahendusi. Õnneks enamus ajast suudan mõelda kainelt. Igas elus peaks üks kaos olema. Selleks, et aru saada, kui hästi kõik enne oli.“

Õhtuleht püüdis Aunastega mitmeid kordi ühendust võtta, et postituse sisu kohta täpsustusi küsida, kuid tulutult. Nüüd on postitus Facebookist maha võetud. Postituses seisis: „Minu vanuses enam tuhast ei tõuse. Nii et, mu kallid vaenlased: ma tegin seda, mida te ootasite. Hommikul sõidan ERR-i bussiga üht saadet esimeseks septembriks tegema. Jumal tänatud, et keegi julgeb anda uue võimaluse,“ seisis postituses.

ERR-i elamussaadete peatoimetaja Karmen Killandi sõnul on 1. septembril eetrisse tulemas suur persoonilugu kõikide õpetajate austamiseks. „Me oleme palunud tõesti Maire Aunastel teha saade Eesti kõige vanemast kehalise kasvatuse õpetajast. Nüüd ta läkski täna prouaga võttele, sest koolid olid vahepeal kinni, aga meie tahame ikka näidata, kuidas päriselt selline 90aastane daam koos lastega võimleb ja ise kaasa teeb. Kuuldavasti ei ole ta mitte ühtegi tundi oma elus puudunud koolist,“ tutvustab Killandi.