Heelia Sillamaa sai uue kodu: olen hetkel täpselt seal, kus ma tahan olla – keset mähkmemägesid ja ehitustolmu 

„Kas teile tundub ka vahel, et kogu aeg on kellelgi sünnipäev, keegi jääb rasedaks, keegi abiellub, keegi jätab oma mehe maha ja kellelgi on nimepäev? Nii ei jäägi enda eluks üldse aega, muudkui õnnitle kõiki päevad läbi. Me siis mõtlesime, et anname oma uuest kodust minu sünnipäeval teada. Siis saavad kõik õnnitluste pealt kokku hoida! Piisab ühest „Palju õnnest“ küll,“ kirjutab Heelia Instagramis.