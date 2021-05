Mihkel Raud läks teletööst pausile ja suundub suveks raadiosse

Mihkel teatab Instagrami stooris, et alustab taas raadiotööga. „Tagasi Raadio 2-s. Juba järgmisest nädalast,“ kirjutab ta. Oma uudisvoos jagab Mihkel pilti ka oma kolleeg Liis Lusmägiga ja kirjutab: „That is all folks! (see on kõik – eesti keeles), andes teada, et „Duubli“ hooaeg lõppes.