Suri hiti "Raindrops Keep Fallin' On My Head" esitaja B. J. Thomas 

Oklahomas sündinud, kuid Texases Houstonis üles kasvanud Thomas sai mõjutusi nii Hank Williamsi traditsioonilisest kantrist kui ka Jackie Wilsoni ja Little Richardi soulist. Kirikulauljana alustanud noormees leidis esmalt tuntust 1966 Williamsi kaveriga „I'm So Lonesome I Could Cry“, kuid karjääri jooksul pälvis Thomas viis Grammyt ja kaheksa esikohahitti ning tema albumeid on müüdud maailmas 70 miljonit.

Thomase kuulsaimaks palaks on jäänud „Raindrops Keep Fallin' on My Head (autorid Burt Bacharach ja Hal David), mis võitis Paul Newmani ja Robert Redfordi filmis "Butch Cassidy and the Sundance Kid“ (1969) kõlanult parima originaallaulu Oscari. Hiljem on laul kõlanud näiteks "Forrest Gumpis" ja „Ämblikmees 2-s.“