MINILOENG: Koer jõudis inimese kaissu katku ja hirmutavate legendide kiuste 

Nagu arheoloogid on avastanud, elas juba 11 000 aastat tagasi Eesti territooriumil inimeste neljajalgne kaaslane, koer, kes rändas koos nendega ringi toidu otsinguil. Esimene tõend Eesti alal inimeste juures elanud koerast on pärit Pulli külast Pärnumaal. Pulli külas elati 11 000 – 8000 aastat tagasi suuremates gruppides ning toidu leidmiseks rännati hooajaliselt. Külas tehtud kaevamistel tuli välja kolm koerahammast: need võisid kuuluda koerale, kes kehaehituselt sarnaneb tänapäeva laikaga.