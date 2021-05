Will Smith otsustas õllekõhuga hüvasti jätta: armastan seda keha, ent tahan end paremini tunda

Foto: Vida Press

Hollywoodi staar Will Smith otsustas hiljuti, et on aeg end käsile võtta. Nimelt soovis mees hüvasti jätta kõhukesega, mis talle pandeemia jooksul ette oli tekkinud.