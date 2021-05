Ed Sheeran: kui laulan tütrele enda laule, hakkab ta nutma 

Nimelt avaldas Sheeran, et kui ta kaheksakuusele tütrele enda uusi laule laulab, hakkab too lihtsalt nutma, vahendab BBC . Täiesti lootusetu olukord siiski pole.

„Talle meeldib „Shape Of You“ väga, marimba helid on head, kuid talle ei meeldi lood, mis on valjud või löövad,“ sõnas Sheeran.