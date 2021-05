Ansambel Vanemõde jäi ka ringkonnakohtus õigeks: kaubamärgi õigus jääb praegustele bändiliikmetele 

Tallinna ringkonnakohus kinnitas 28. mai otsuses Harju maakohtu jaanuarikuist otsust ning jättis rahuldamata kohtusse pöördunud Andrus Kerstenbecki hagi. Ringkonnakohus leidis, et Vanemõe liikmetel Veljo Vingissaril, Jüri Roosal ja Freddy Tomingal on õigus registreerida Vanemõe kaubamärk.

Ringkonnakohus leidis muuhulgas, et ansambli Vanemõde unikaalsus, võrreldes teiste samal ajal tegutsenud punkbändidega ning selle kaudu ka kaubamärgi üldtuntus tekkis märkimisväärses ulatuses ansambli esitajanime ja visuaaliga seonduvalt. Seega on visuaali autoril Veljo Vingissaril õigus kaubamärgi registreerimiseks.

Maakohtus ja ringkonnakohtus võitnud Vanemõe liikmeid Veljo Vingissari, Jüri Roosat ja Freddy Tomingat esindanud advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaadi Silvia Urgase sõnul kinnitab ringkonnakohtu otsus täiendavalt, et ühel endisel ansambliliikmel ei ole õigust takistada teistel kaubamärgi registreerimist. „Ringkonnakohus leidis, et üldtuntud kaubamärgiks tuleb pidada Vanemõe kaubamärki tervikuna, sealhulgas Veljo Vingissari loodud ikoonilist visuaali, millele Andrus Kerstenbeckil õigused puuduvad.“

Kaklus käib juba aastast 2017. Seniseid bändikaaslasi häiris olukord, kus Kerstenbeck tegi kõrvalt mingisuguseid omi projekte Vanemõe nime alt. Kerstenbeck ise kommenteeris Kroonikale asja nõnda: „Ei midagi seesugust, siin on midagi segamini aetud. Tegu on vana asjaga. Kunagi oli midagi sellist, aga see on ammu lõppenud.“