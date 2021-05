Anu Saagim kolib suveks raadiosse: see on lihtne ja stressivaba saade, laupäevahommikune pohmelliravi!

„Rääkisime Carola Madisega, et temal ja ta sõbrannadel pole mehi, ning üldse on paljudel meie tuttavatel toredatel, ilusatel, tarkadel ja edukatel naistel meeste teema päevakorral – miks neil ei ole mehi? Jõudsime tõdemuseni, et Eesti meestel on midagi viga,“ räägib bravuuritar Anu Saagim, kes saab suveks Raadio 2 eetris oma raadiosaate.