Rünnaku ohvriks langenud Lady Gaga koerajalutaja kaotas elusihi 

40aastane Ryan rääkis Instagramis, et on 24. veebruari košmaarsest intsidendist paranemas, kuid ei saa trauma tõttu teha seda, mida ta üle kõige armastab - koerte eest hoolitseda.

„Olen esimest korda üle pika aja ilma sihita ja see on olnud selle elupeatüki juures kõige raskem,“ ütles Fischer. Ta seletas, et pole veel valmis koertega jalutamist jätkama, sest näeb kallaletungi tõttu kõikjal ohtu. „Iga kord, kui tunnen, et koer on ohus, lähen häireseisundisse ja pärast varisen kokku ja nutan.“ Nii tuleb Fischeril tõdeda: viimase kümne aasta tähtsaim eesmärk on tema elust kadunud.