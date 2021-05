Lisa Marie Presley ei saa oma neljandat abielu kuidagi lahutatud 

Lisa Marie, kelle eksmeeste seas on nii Michael Jackson kui ka Nicolas Cage, abiellus muusik Michael Lockwoodiga 2006. aastal. 2008 said neist kaksiktütarde vanemad. Esimesest abielust oli Lisa Mariel poeg Benjamin ja tütar Riley. Esimene läks paraku mullu 27 aasta vanuses vabasurma.

Juunis 2016 esitas Presley avalduse abielu lahutamiseks, kuid Lockwood on tänini keeldunud lahutuspaberitele alla kirjutamast. Väidetavalt on üks põhjus vaidlus elatisraha üle. 2017. aastal lahvatas skandaal: Presley väitis, et leidis Lockwoodi arvutitest suuremas koguses lapspornot. Sotsiaalametnikud toimetasid nende kahe tütred ajutiselt igaks juhuks vanaema Priscilla Presley hoole alla, kuid kõmu vaibus ja ametlikke süüdistusi ei esitatud.