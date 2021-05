MEENUTADES TIIT HAAGMAT: „Ta oli haruldane inimene, väga sümpaatne ja mõnusa huumoriga“ 

„Mäletan, et tegime koos ühe saate „Heli nälg“ Vikerraadios ja meenub, et Tiit oli hästi jutukas,“ ütleb Andres Oja. „Ta oli haruldane inimene... Maailmas ei tule meelde ühtegi kuulsa bändi muusikut, kes oleks sportlasena tulnud maailmameistriks või vastupidi. Ta oli tõesti haruldane inimene.“ Kuigi nad puutusid vähe kokku, räägib Andres, et Tiit oli väga-väga tore inimene.