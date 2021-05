Kõmuleht: prints Harry lõi Elizabeth II-le noa selga! 

Briti kuningakoda eesotsas Elizabeth II-ga on väidetavalt südamepõhjani nördinud prints Harry süüdistustest kuningliku pere aadressil, mis ta tõi kuuldavale enda ja Oprah Winfrey telesarjas. Daily Maili andmeil on tegu lausa reetmisega, sest Harry sai kuningannalt loa hoopis teistsuguseks seriaaliks - see pidi käsitlema sõjaveteranide vaimset tervist.