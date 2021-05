Norra õukond: kroonprintsess Mette-Marit on tõsiselt haige 

Norralased on kroonprintsess Mette-Mariti pärast tõsiselt mures: 2018. aastal teatas õukond, et kroonprints Haakoni naisel on diagnoositud krooniline kopsuhaigus. Mette-Maritit on üha harvem avalikkuse ees nähtud. Nüüd möönab kuningakoda, et ta on raskelt haige.